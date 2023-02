Depoimento de mãe revela que bebê era agredida desde os 11 dias de vida

Segundo a delegada da DDM de Rio Preto, Cristina Spir Santana, a mãe revelou durante depoimento que a recém-nascida sofreu as primeiras agressões no décimo primeiro dia de vida. “Ela disse que o pai chacoalhava o bebê conforto e o batia no chão desde quando a menina tinha 11 dias porque ficava nervoso quando a bebê chorava”.

De acordo com a delegada, o pai tem 28 anos e a mãe, 24. Eles foram presos preventivamente na segunda-feira (13) por ordem judicial após pedido da polícia.

Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto e ela para a penitenciária feminina de Nhandeara. “Eles foram indiciados por tentativa de feminicidio, ela como partícipe e ele como sendo o autor. Recairá sobre ela também o crime de omissão de socorro uma que vez que é a responsável pela vida de um ser incapaz”, disse.

Ainda segundo a delegada, há poucas pessoas da família a serem ouvidas. Segundo familiares, o casal é usuário de drogas. A mãe fez um vídeo do agressor enquanto chacoalhava a bebê no bebê conforto. Ela alega não ter registrado queixas antes por medo do acusado.

A criança continua internada no HCM. Por meio de nota, a Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) informou que a paciente segue internada no Hospital da Criança e Maternidade. E que, em respeito ao sigilo entre médico e paciente, às normas da instituição e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Funfarme não pode fornecer mais informações sobre o quadro do paciente.