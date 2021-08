Delegacia Antidrogas prende rapaz considerado um dos maiores traficantes de Valentim Gentil

A DISE (Delegacia de Entorpecentes de Votuporanga) prendeu na madrugada desta sexta-feira, dia 6, um homem por tráfico de drogas na Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, M. de 27 anos é morador de Valentim Gentil/SP e vinha sendo investigado pelos policiais da Delegacia Especializada pelo envolvimento na venda de drogas naquela cidade.

De acordo com os policiais, o investigado é considerado um dos principais traficantes de drogas que atua na cidade de Valentim Gentil, distribuindo o entorpecente a outros traficantes da vizinha cidade.

Os agentes policiais da DISE estavam monitorando os passos do investigado e tinham conhecimento que ele havia se dirigido até a cidade de São José do Rio Preto com a finalidade de buscar drogas para comercializar em Valentim Gentil.

As equipes se posicionaram em pontos estratégicos na Rodovia Euclides da Cunha e, por volta, da 01:00 da manhã, visualizaram o veículo do investigado e fizeram o acompanhamento. Com o apoio de equipes do Policiamento Rodoviário de Votuporanga/SP, foi realizada a abordagem e em buscas no veículo, os policiais encontraram um pacote contendo cerca de 103 gramas de crack, divididos em 11 pedras grandes e dezenas de pedras menores que seriam suficientes para preparar aproximadamente 515 porções para a venda aos usuários da droga. Foram apreendidos também celulares e dinheiro da venda de drogas.

Ele foi encaminhado para a sede da DISE e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando a disposição da Justiça.