Deic de São José do Rio Preto esclarece latrocínio de idoso

A Polícia Civil, representada pela Divisão Especializada em Investigações Criminais, a (Deic) de São José do Rio Preto, prendeu nesta quarta-feira, (25), dois homens e uma mulher suspeitos pelo latrocínio do aposentado João Paulino da Silva, de 69 anos.

Segundo o delegado Paulo Buchala Júnior, o aposentado teria combinado um encontro amoroso com uma mulher de 45 anos na casa dele. Ele teria a um homem que deixaria o portão destrancado, para facilitar a entrada no imóvel.

Quinze dias após o crime a polícia conseguiu localizar e prender a mulher que teria feito esse encontro com a vítima. Ela negou o crime, mas diante de investigações e oitivas, os policiais conseguiram identificar o receptador, ou seja, quem teria ficado com os objetos roubados. “Nós conseguimos com base em outras provas, identificar o autor da facada, que seria aquela pessoa que teria ingressado na casa durante o encontro e acabou entrando em embate com a vítima e desferindo golpes de faca”, conclui o delegado.

O autor do crime foi o último a ser preso pela Deic. Durante depoimento ele negou o crime. Mas a identificação dele foi confirmada pelo depoimento da mulher.

O CRIME

O crime foi no dia 24 de junho deste ano, no bairro Santo Antônio, região Norte de Rio Preto. O corpo do aposentado foi encontrado dias depois pela filha e o genro, que foram até a casa dele para comemorar o aniversário, mas ele já estava em estado de decomposição. Um vestido feminino encontrado na casa da vítima ajudou os investigadores a chegarem até a mulher, que também teria sido vista por outros moradores do bairro. SBT Interior