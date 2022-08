Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que São José do Rio Preto , Araçatuba e Bauru registrem de 9ºC a 11ºC. Já em Itapeva (SP) , os termômetros devem marcar 7ºC.

A sensação térmica pode ser ainda mais baixa dependendo da região. A atenção com as pessoas mais vulneráveis deve ser redobrada. Também é recomendado não fazer aquecimentos improvisados com fogueiras e manter hidratação constante.

A Defesa Civil do Estado alerta que, entre quinta-feira (18) e domingo (21), uma intensa massa de ar polar avançará em todo o território paulista, provocando queda acentuada de temperatura, havendo momentos de frio intenso, com destaque às regiões mencionadas.

A sensação térmica pode ser ainda mais baixa dependendo da região. Assim, ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e àquelas em situação de rua. Além disso, recomenda-se não fazer aquecimentos improvisados com fogueiras e manter hidratação constante.

g1