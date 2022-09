Câmeras de monitoramento registraram os bombeiros realizando a manobra na criança

Uma criança de dois anos engasgada foi salva por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte. Registrada por uma câmera de monitoramento, a imagem viralizou na internet.

Segundo a corporação, a mãe chegou desesperada na base dos bombeiros na tarde de quinta-feira, 22, com o menino engasgado com secreções. Ela foi levada até o local no carro dirigido por uma vizinha.