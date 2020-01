Defesa Civil alerta para ocorrências de chuvas de verão

Previsão indica precipitações significativas entre quarta-feira (22) e sexta-feira (24); veja dicas de segurança nessas situações.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas entre esta quarta-feira (22) e sexta-feira (24). A previsão do tempo indica condição para precipitações significativas, com riscos para transtornos como enxurradas, quedas de árvores, alagamentos e inundações.

Na Baixada Santista e nos litorais Norte e Sul, a previsão é de precipitação de 60 milímetros, com possibilidade de ventos fortes.

Para as cidades nas regiões de Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas e Ribeirão Preto, são esperadas chuvas mais intensas, entre 80 e 100 milímetros. Para as regiões de Araraquara, Franca, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, a previsão indica precipitações acima de 100 milímetros.

Dicas de segurança

Em circunstâncias de chuvas fortes, a Defesa Civil recomenda uma série de medidas para evitar acidentes. Para mais informações sobre como agir antes, durante e depois das chuvas, acesse os sites spalerta.sp.gov.br e defesacivil.sp.gov.br, além dos perfis em redes sociais @defesacivilsp (Twitter e Instagram) e @defesacivilestadual (Facebook).

A Defesa Civil também emite alertas de chuvas por SMS. Para isso, cadastre seu CEP no número 40199 e receba os avisos referentes a sua região.

Rodovias e estradas: Se estiver dirigindo, procure um local coberto e seguro e aguarde o tempo melhorar.

Enxurradas: Nunca enfrente enxurradas ou atravesse vias alagadas, pois águas de inundação são pesadas e violentas. Apenas 15 cm de água em movimento podem derrubá-lo, e 30 cm de água em movimento são suficientes para arrastar um veículo.

Áreas descobertas: Se estiver em locais como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente e procure áreas cobertas e seguras.

Chuvas com raios: Mantenha distância de objetos altos e isolados ou metálicos, como árvores e guarda-sol. Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas.

Trovoadas: Ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos.

Deslizamentos: Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP