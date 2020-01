CAV é atropelado pelo Juventus na estreia do Paulistão Série A2

O Juventus abriu o placar logo aos três minutos de jogo e, com mais um de Léo Castro e dois de Danilo, sacramentaram o resultado para o time visitante.

Na segunda rodada da Série A2, o Votuporanguense entra em campo no sábado (25), às 15h, contra o Taubaté, no estádio Joaquinzão, em Taubaté/SP. O Juventus joga no domingo (26), às 10h, quando recebe o Sertãozinho, na Rua Javari.

FONTE: Informações | globoesporte.globo.com / Rafael Bento/CAV