Decisão do STJ é favorável a Júnior que irá assumir a prefeitura de Guzolândia

A equipe da campanha informou que com base nessa decisão do STJ, nos próximos dias, a Justiça Eleitoral declarará Júnior eleito.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) concedeu na noite desta segunda-feira, dia 28, uma decisão favorável para Luiz Antônio Pereira de Carvalho, o Júnior (MDB).

A nova decisão, emitida pelo ministro Sérgio Kukina da Primeira Turma do STJ, suspende as decisões que impediam a confirmação da vitória de Júnior nas urnas durante as eleições de 06 de outubro deste ano, quando obteve 1.933 votos, representando 67,38 % da vontade dos eleitores guzolandenses. No teor da decisão, o ministro ressalta que deve prevalecer a vontade popular.

Em nota, a equipe da campanha informou que com base nessa decisão do STJ, nos próximos dias, a Justiça Eleitoral declarará Júnior eleito.

Segundo o STJ, a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), que havia condenado Júnior, fica suspensa até o julgamento final dos recursos nas esferas judiciais, pois não foi assegurado o direito de se defender no processo de improbidade administrativa que tramitou na comarca de Buritama-SP.

Relembre

Eleito para o quinto mandato de prefeito, Júnior foi o vencedor das eleições realizadas no domingo, dia 6 de outubro.

Ao lado de Colega (Podemos), como candidato a vice-prefeito, ele obteve 67,38% dos votos derrotando o atual prefeito Márcio Cardoso (PSD), que somou 32,62% dos votos, sendo preferido por “apenas” 936 eleitores.

A diferença de 997 votos, na quantidade de votos entre os dois, aliás, foi a maior já registrada na história de Guzolândia. Chama a atenção que a margem entre Júnior e Márcio Cardoso é superior a votação obtida pelo candidato derrotado.

Trajetória

A impactante vitória nas urnas nas eleições 2024 são um reflexo da trajetória política exitosa que Júnior possui em Guzolândia.

Eleito prefeito pela primeira vez em 2000, exerceu o mandato entre os anos de 2001 e 2004, sendo reeleito para continuidade até 2008. Foram dois mandatos marcados pelo dinamismo, revolucionou a área de infraestrutura da cidade. Levou água, luz, esgoto e asfalto para bairros que antes não possuíam o mínimo de saneamento.

Construiu casas populares, renovou a frota, melhorou os serviços públicos nas áreas de educação, saúde, lazer e geração de emprego e renda.

Em 2012, disputou a eleição como candidato único e foi reeleito em 2016 para o mandato até 2020. Transformou a cidade em referência regional com grandes obras, programas sociais, dentre outros projetos que elevaram a qualidade de vida no município de Guzolândia.

Pô Auriflama