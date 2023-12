De iniciativa do vereador Jura, Câmara concede Voto de Congratulação aos Correios de Votuporanga por atingir Prêmio de Excelência Operacional

A 46ª e última sessão de 2023 da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (18/12) contou com um importante reconhecimento aos Correios, de autoria do vereador Jura.

Representantes locais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foram homenageados com Voto de Congratulação pelos relevantes serviços prestados e destaque nacional entre as unidades com o Prêmio de Excelência Operacional.

Em sua justificativa, Jura aponta que o CDD – Centro de Distribuição Domiciliar dos CORREIOS Votuporanga, através de um trabalho harmônico, com determinação, perseverança e gestão competente, conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio de Excelência Operacional SE/SPI Ciclo 2022/2023, região composta por 115 municípios e por grandes cidades, dentre elas, São José do Rio Preto,Catanduva, Fernandópolis, etc.

“Considerando ser de extrema importância explicitar para a sociedade de Votuporanga e região tais conquistas, pois é sabido por todos que o referido órgão realiza trabalho discreto, mas de relevante interesse público e social em função da responsabilidade que sempre disponibilizou em transportar e entregar em todo o país desde simples cartas, correspondências até objetos de grande valor e tamanho. Ainda que nossa Superintendência está classificada como uma das melhores do país, em função da determinação de sua equipe, que não mede esforços em prestar serviços de excelência.

Pelo exposto e reconhecendo a excelência acima descrita, apresentamos a presente homenagem ao Centro de Distribuição Domiciliar dos CORREIOS – Votuporanga pelos relevantes serviços prestados em nosso Município”, destaca na justificativa o vereador Jura.