Uma notícia falsa que se espalhou nas redes sociais sobre a descoberta de órgãos humanos em caixas de isopor em Santa Adélia foi desmentida pelo delegado seccional de Catanduva, Luís Roberto Rissi. De acordo com as autoridades, o conteúdo das caixas, inicialmente suspeito, é, na verdade, carne de origem suína.

No último domingo, 17, diversas páginas em redes sociais compartilharam imagens de caixas de isopor no km 356 da rodovia Washington Luís, altura do município de Santa Adélia. As fotos mostravam caixas com suposta etiqueta hospitalar, levantando a falsa hipótese de que conteriam órgãos humanos ou restos mortais. Uma equipe de socorro médico foi registrada verificando o interior dos recipientes.