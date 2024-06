DDM investiga professora por maus-tratos a crianças em creche de Rio Preto

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga uma professora da creche Irmã Julieta denunciada por agressão contra alunos dentro da instituição. Na manhã desta segunda-feira (24/9) uma reunião dos representantes da unidade com os pais das crianças foi realizada; o diretor voluntário Manoel Neves foi agredido.

As denúncias foram feitas na semana passada, quando imagens do circuito de segurança da unidade mostrando as supostas agressões foram divulgadas.

Segundo o boletim de ocorrência, as imagens captadas pelas câmeras mostram a professora pegando uma aluna pelo braço e jogando a criança para fora da sala. Em outro vídeo, ela aparece jogando um menino dentro da sala, no momento do descanso dos alunos. A Polícia Militar foi até o local após receber as denúncias, e a professora foi levada para a delegacia.

Pais de algumas crianças relataram que os filhos estavam chegando em casa com marcas de lesões no corpo.

A creche é administrada pelo Centro Social Estoril, responsável pela contratação das funcionárias. O presidente voluntário Manoel Neves informou que a profissional foi dispensada de suas funções.

A Secretaria Municipal de Educação também apura o caso. SBT INTERIOR