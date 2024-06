Danilo Campetti toma posse como deputado na Alesp

O novo parlamentar é votuporanguense e agente da Polícia Federal; concorreu às eleições de 2022 conquistando 52.393 votos, sendo 3.734 em Votuporanga.

O votuporanguense Danilo Campetti (Republicanos) tomou posse como o mais novo deputado estadual durante a 93ª Sessão Ordinária, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nesta quinta-feira (27.jun).

Conforme noticiado anteriormente pelo Diário, ele assume a vaga do colega de legenda agora licenciado Rui Alves, que passa a ocupar o cargo de secretário municipal de Turismo de São Paulo. Antes, por dois dias, o posto foi ocupado pela Coronel Helena, que na ocasião se licenciou da Secretaria Estadual de Esportes.

A articulação para que Campetti chegasse à Alesp foi do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e teve início no começo do ano. Na semana passada, Alves confirmou que deixaria a cadeira depois de aceitar o convite do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para chefiar a secretaria de Turismo da capital paulista.

Durante o discurso de posse, Campetti fez agradecimentos e cumprimentou os presentes, inclusive o presidente do Republicanos de Rio Preto, Diego Polachini: “Hoje certamente é um dos dias mais importantes da minha vida. Nestes últimos meses fortaleci ainda mais a minha fé para transpor muitos obstáculos que passei a enfrentar”, afirmou.

O deputado ainda lançou agradecimentos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o “inspirou e inspira a todo tempo” citando que o político “lutou para preservar a vida e os valores e a democracia”, além do governador Tarcísio.

Campetti ainda apresentou números da economia paulista e agradeceu aos 53.393 votos [3.734 em Votuporanga] que recebeu no estado. Para encerrar, o deputado afirmou que espera representar a direita na Alesp, sob os preceitos de “Deus, pátria, família e liberdade”. “Vim para servir meu país, meu estado e principalmente o povo brasileiro que habita este estado”, completou.