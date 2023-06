Carlão cobra reforma tributária para acabar com guerra fiscal

Parlamentar luta pela manutenção e geração de empregos no Estado de São Paulo

O deputado Carlão Pignatari cobrou, nesta segunda (26), a aprovação, por parte do governo federal, de uma reforma tributária que permita a manutenção e a geração de novos empregos no Estado de São Paulo. Para o parlamentar, apenas uma mudança estruturante será capaz de encerrar a guerra fiscal entre Estados por indústrias e empregos, que prejudica a população e o setor produtivo paulista.

A declaração foi dada na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), da qual o deputado é membro efetivo. No encontro, foi aprovado o texto final do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2024 enviado pelo Governo do Estado e que, em razão da queda da arrecadação, prevê redução das renúncias fiscais.

“O PT aqui discute muito os benefícios fiscais, mas lá em Brasília eles estão com a faca e o queijo na mão. E podem agir em benefício de São Paulo, para preservar os empregos que estão aqui e acabar com a invasão dos outros Estados sobre os nossos empregos”, disse Carlão Pignatari.

O deputado contou que, em 2019, São Paulo teve que adotar inúmeros benefícios fiscais para fazer frente aos Estados limítrofes, como Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, e preservar indústrias e empregos. “Diante de benefícios dos outros Estados, São Paulo perde competitividade para gerar empregos. E a União tá com a faca e o queijo na mão para resolver esta questão”, afirmou Carlão.

Para o parlamentar, a aprovação de uma reforma tributária permitiria adotar alíquotas únicas de impostos entre os Estados. “Isso favoreceria o Estado de São Paulo, porque é o maior consumidor do Brasil. É mais vantajoso as empresas se instalarem aqui do que em outros Estados. Temos que agir em benefício da indústria e dos empregos paulistas”, disse Carlão Pignatari.