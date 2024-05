Vereador Valdecir Lio pede providências sobre palmeiras plantadas na rua Amazonas

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, o vereador Valdecir Lio usou a tribuna legislativa da Câmara para trazer uma situação que vem preocupando clientes, comerciantes e usuários do comércio votuporanguense sobre as palmeiras plantadas ao longo da rua Amazonas.

Em seu pronunciamento, o vereador justificou que muitos comerciantes que possuem estabelecimentos na Rua Amazonas, bem como os pedestres se queixam das palmeiras que foram plantadas durante a revitalização da área comercial da principal via comercial da cidade. “As palmeiras cresceram, são bem altas, e as folhas cobrem parte das fachadas das lojas, as cascas do tronco são perigosas, pois, muitos pedestres já se machucaram ao esbarrá-los, pois, o espaço de passeio público é estreito para o fluxo de pessoas, ou seja, não está de acordo com o local plantado”, argumentou o vereador.

Ainda conforme o vereador, outro fator que vem causando reclamação e que deixa os lojistas em alerta, são os dias de ventos fortes e chuvas, pois, pela altura das palmeiras, o risco de queda é grande, podendo gerar danos aos estabelecimentos, veículos ali estacionados e até mesmo acidentes com pedestres.

Desta forma, Lio pediu à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que tome providências visando atender os anseios dos comerciantes, clientes e usuários da rua Amazonas.