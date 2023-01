Sentir o calor da tarde e ver as formações de nuvens que se formam para mais uma chuva de verão, este foi o cenário que nosso paciente Danilo pode acompanhar junto com a equipe multidisciplinar na última terça-feira no jardim do Hospital de Base de Rio Preto.

Internado desde dezembro, em decorrência de um acidente de trânsito, Danilo não deixava o leito da UTI desde o dia que foi encaminhado ao HB.