Cursos da Unifev realizam doação de mais de mil litros de leite para entidades de Votuporanga

Os donativos foram arrecadados juntos aos alunos durante as aulas magnas de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda da Unifev entregaram, na tarde da última terça-feira (dia 28), 1.108 litros de leite para 10 entidades assistenciais de Votuporanga. Os donativos foram arrecadados durante as aulas magnas promovidas pelas graduações.

O evento, que aconteceu na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, contou com a participação de representantes das entidades assistenciais e da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social e do curso de Publicidade e Propaganda, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.

“Além de proporcionar a troca de conhecimento entre alunos e palestrantes, as aulas magnas também tinham esse cunho social. Para participar, cada estudante doava 3 litros de leite, e a adesão foi muito boa”, disse ela.

As entidades beneficiadas foram APAE, Associação Paster Noster, Casa da Criança, Fundo Social de Solidariedade, IDAV, Lar Recanto da Mãe, Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem, Recanto Tia Marlene e Santa Casa.