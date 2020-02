Curso inédito na área de TI chega ao Senac Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com mercado em expansão, unidade abre vagas para Assistente de Produção Gráfica.

O Senac Votuporanga está com inscrições abertas para um curso técnico inédito em seu portfólio. Para quem almeja atuar na área de tecnologia da informação, a instituição oferece a opção Assistente de Produção Gráfica. As aulas terão início em março e seguem até dezembro de 2020. Em expansão no Brasil, o setor de tecnologia da informação demandará 420 mil profissionais até 2024, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Nesse curso, o aluno aprende a produzir elementos gráficos para compor a comunicação visual de uma empresa, tais como logo, banners e panfletos, sendo capacitado nos softwares mais utilizados do mercado, CorelDraw e Illustrator, além de fazer o tratamento de fotos, correções de cores, ajustes e composições de imagens usando o Photoshop.

O curso atende a uma demanda do mercado gráfico, formando profissionais qualificados para desenvolver projetos visuais. “A metodologia do Senac Votuporanga está conectada com o cenário mercadológico, e permitirá ao aluno atuar em agências de publicidade ou digitais, escritórios de design e arquitetura, coworkings e também de forma autônoma, empreendendo seu próprio negócio e prestando serviços a parceiros”, destaca Eliane Baltazar Godoi, gerente da unidade.

O Senac Votuporanga também oferece bolsas de estudo para este curso. Para realizar a inscrição, verificar como participar do processo de seleção e conferir outras informações, basta acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga.

Assistente de Produção Gráfica

Data: 30 de março a 2 de dezembro de 2020

30 de março a 2 de dezembro de 2020 Horário: segundas e quartas-feiras, das 19 horas às 22h30

Senac Votuporanga