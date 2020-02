Gado furtado morre após tombamento de caminhão em estrada na região

Ladrões levaram mais de 30 novilhas de fazenda em Paulo de Faria/SP; aos menos 10 morreram no tombamento. Criminosos fugiram e o caso é investigado.

Ladrões invadiram uma fazenda próximo de Paulo de Faria/SP e furtaram mais de 30 cabeças de gado. Durante o transporte, o caminhão tombou e vários animais não resistiram aos ferimentos e morreram.

A suspeita é de que o furto tenha ocorrido entre o último sábado (22) e domingo (23). O caminhão com placas de Sud Menucci/SP foi achado tombado com os animais dentro da carroceria já na noite de domingo, por voluntários e policiais que trabalharam para encontrar o gado furtado.

Segundo informações, após o tombamento do transporte e o fracasso do crime em andamento, os ladrões abandonaram o caminhão com as novilhas e fugiram.

Ainda segundo apurado, cerca de 10 animais morreram, sendo necessário o uso de uma máquina carregadeira para desvirar o caminhão. Na tentativa de salvar alguns animais, voluntários cortaram a carroceria com um motosserra.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.

FONTE: Informações | votuporangatudo.com.br