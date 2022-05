Curso de Veterinária da UNIFEV recebe nota máxima do MEC

Índice corresponde à média das notas obtidas em três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura

Nesta sexta-feira (dia 27), a UNIFEV recebeu uma ótima notícia referente ao desempenho do curso de Medicina Veterinária em avaliação do Ministério da Educação (MEC): o reconhecimento com nota máxima (5). O resultado coloca a graduação em destaque entre as melhores avaliadas do país.

Em uma escala que vai de 1 a 5, o índice é baseado na análise das condições de ensino, considerando três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

De acordo com a Procuradora Institucional da UNIFEV, Profa. Ma. Iza Valéria Franco, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), os cursos de graduação passam por três tipos de avaliação em momentos diferentes: para autorização, para reconhecimento e para renovação do reconhecimento.

“Em 2015, recebemos um ato autorizativo para que o curso de Medicina Veterinária fosse criado. Quando a primeira turma, que iniciou em 2016, entrou na segunda metade da graduação, solicitamos, junto ao MEC, o reconhecimento. Sendo assim, este é um conceito muito comemorado, porque sabemos de todos os desafios para conquistá-lo”, explicou.

Para o coordenador da graduação, Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, a nota está sendo bastante celebrada entre os alunos e o corpo docente. “Receber cinco estrelas do MEC reafirma o comprometimento da Instituição em proporcionar um ensino de excelente qualidade. Agradecemos imensamente aos constantes investimentos em infraestrutura e capacitação docente feitos pela Diretoria-Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga, que é a mantenedora da UNIFEV. Obrigado a todos que fazem com que nosso curso seja referência!”, comemorou.

Segundo o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a avaliação positiva foi recebida com grande satisfação por toda a comunidade acadêmica.

“É o reconhecimento de um trabalho intenso realizado por docentes e discentes para o constante aperfeiçoamento do curso. A Medicina Veterinária da UNIFEV possui um hospital veterinário próprio na Cidade Universitária, e os nossos alunos têm acesso a equipamentos com tecnologia de ponta e a aulas com professores titulados. São esses diferenciais que permitiram que a nota máxima fosse alcançada”, completou.

Infraestrutura

Com 1.021 m² de área útil construída, o hospital veterinário possui uma infraestrutura completa para atendimento de animais de grande e pequeno porte. O espaço abriga hall de espera, consultórios, recepção, ambulatórios, internação clínica, salas de exames e de medicamentos, esterilização, paramentação, centro cirúrgico, ambiente acadêmico, vestiários, banheiros, cozinha, lavanderia e depósito. Além disso, o hospital conta com diversos laboratórios, como o de Microbiologia, o de Patologia Clínica e o de Radiologia.

Para uma aprendizagem completa, foram adquiridos equipamentos modernos, como o doppler vascular, que é destinado ao diagnóstico e monitoramento de pulsações, ultrassons de última geração, estufa de esterilização, centrífuga de sorologia, entre outros.