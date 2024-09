Curso de Medicina da Unifev participa do EPA/Anglo Araçatuba

Encontro de Profissões aconteceu no dia 5, oportunidade em que representantes do setor Comercial e do curso de Medicina apresentaram a infraestrutura disponibilizada pela Instituição para os alunos do Ensino Médio da escola.

Realizado no último dia 5 de setembro, das 18h30 às 22h, o Encontro de Profissões do Anglo Araçatuba (EPA), pertencente ao Grupo Zeta Educacional, foi um evento voltado para alunos do Ensino Médio, com a realização de palestras, painéis de discussão e stands de universidades. A Unifev participou apresentando seu curso de Medicina.

Os representantes do Centro Universitário de Votuporanga evidenciaram sua infraestrutura moderna, com equipamentos e laboratórios de ponta, corpo docente altamente qualificado e um ensino inovador, baseado em metodologias ativas.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, foi uma ótima oportunidade para apresentar todos os diferenciais do curso para os estudantes de Araçatuba e região. “É recompensador poder contribuir para que os jovens façam escolhas conscientes sobre o seu futuro profissional. Nosso objetivo foi ajudar a guiá-los nessa escolha tão importante”, ressaltou.

O supervisor do setor Comercial, Sidnei Xavier Júnior, expressou sua gratidão pelo convite para participar do evento promovido pelo Anglo Araçatuba. “O Grupo Zeta Educacional possui múltiplas unidades de ensino e está presente em cinco cidades do noroeste do estado. Foi um prazer apresentar os cursos da Unifev a tantos estudantes, que esperamos em breve se juntarem à nossa comunidade acadêmica”, finalizou.