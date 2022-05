Lieny Munhoz Martins cursa mestrado em Educação na UEMS; viagem está programada para o fim de agosto

Formada em 2019 no curso de Psicologia da UNIFEV, Lieny Munhoz Martins agora é mestranda em Educação na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). Ela foi aprovada em primeiro lugar no Programa Institucional de Apoio Financeiro à Mobilidade Nacional e Internacional da UEMS, e, por meio dele, realizará uma pesquisa na York University em Toronto, no Canadá.

Sua jornada será breve, aproximadamente 40 dias entre a partida, no dia 29 de agosto, e o retorno em outubro. Contudo, a psicóloga garante que o período é ideal para estudar o acervo literário e os eventos realizados pela instituição. “Na York buscarei entender como funcionam as leis de gênero, de violências e como é a organização educacional básica no estado de Ontário e, dessa forma, comparar com o estado do Mato Grosso do Sul”, explicou.

Após concorrido processo seletivo em ambas as universidades, Lieny segue cheia de expectativas para viver a experiência. “Eu adoro desafios e sinceramente acredito que esse será o maior de todos até agora. Estar inserida em outra cultura, idioma em um país tão desenvolvido como é o Canadá pode me auxiliar muito na forma de ver e entender certos temas, além de poder contribuir com pesquisas científicas no Brasil”, declarou.

Sobre o Centro Universitário, a mestranda destacou as boas lembranças. “Se não fosse tudo que aprendi e todo o apoio que recebi dentro da UNIFEV dificilmente eu conseguiria percorrer esse caminho que estou hoje. Não tenho como não ser grata aos professores, que me ajudaram e me apoiaram muito em momentos difíceis da minha vida pessoal, dando forças para eu conseguir estar onde estou hoje”, agradeceu.