Alunos da rede municipal de ensino de Macedônia ganham Kit Escolar

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, 22/08, foram distribuídos o “KIT DE MATERIAIS ESCOLARES” aos alunos das escolas de Ensino Infantil e de Ensino Fundamental – Anos Iniciais da rede municipal de ensino de Macedônia.

Foram entregues 351 KITS MATERIAIS ESCOLARES. Do total, 197 foram destinados aos alunos da EMEF Felício Luiz Pereira e 154 aos alunos da CEMEI José Marques de Toledo.

Na ocasião, estiverem presentes o prefeito, Reginaldo Marcomini; a vice-prefeita, Vanja Sabino Reis; Secretaria de Educação, Sônia Martins; o diretor da escola EMEF, Alexsander Saves; a diretora de escola CEMEI, Edinéia de Paudo; as coordenadoras pedagógicas Sandra Paula dos Santos e Aparecida Margareth Alves Laveso, demais professores e funcionários.

Os kits foram organizados de acordo com a faixa etária da criança e orientação didática, podendo ter itens iguais e itens diversificados. Sendo para alunos do Ensino Infantil: Berçário; Maternal I e Maternal II; Pré Escola Etapas I e II e para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais: 1º e 2º anos e 3º, 4 º e 5º anos.

Nos kits os alunos encontrarão, de acordo com a série/ano/turma que estão cursando, os seguintes materiais: cadernos brochurões grande capa dura de 48 ou 96 folhas; caderno de desenho grande; caixa de lápis de cor 12 cores; caixa de giz de cera 12 cores; caixa de massinha de modelar 06 cores; caixa de tinta guache de 12 cores; jogo de canetinhas coloridas 12 cores; tubo de cola 90 GR; lápis pretos; borrachas brancas macias; pasta poliamida; folhas de papel sulfite A3 e A4; bexigas coloridas; apontador com depósito; tesoura ponta redonda; régua 30 cm; cartolinas cores diversas e canetas esferográficas azuis e vermelhas (Ens. Fund. 3º, 4º e 5º Anos). Informamos também que, as escolas estão recebendo materiais para a reposição e outros materiais diversificados para confecção de trabalhos e atividades extracurriculares.

“Todos os materiais escolares foram adquiridos com recursos próprios do município. Estamos cumprindo o que prometemos que é priorizar a educação em nosso município. Muito obrigado a todos os envolvidos.” Disse o prefeito, Reginaldo Marcomini.