Universitários estiveram no Parque da Cultura e na Concha Acústica, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, Saev Ambiental e Polícia Ambiental

O curso de Agronomia da UNIFEV participou, recentemente, de diversas ações ambientais promovidas em prol ao Dia Mundial do Meio Ambiente (celebrado em 5 de junho). As iniciativas foram realizadas em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, juntamente com a Saev Ambiental e a Polícia Ambiental do município.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, as atividades desenvolvidas pelos universitários incluíram o plantio de mudas nativas e exóticas no Parque da Cultura e a doação de novas mudas de árvores na Praça Cívica da Concha Acústica. “Estamos sempre à disposição para parcerias que estimulem o aprendizado dos nossos estudantes”, disse.

Seguindo todos os protocolos sanitários, os alunos participantes orientaram sobre métodos de plantio e de cuidado com as plantas adquiridas por quem passou pela Concha Acústica. “É muito importante levar o nosso conhecimento do campo direto para as casas dessas pessoas. E isso se torna ainda mais gratificante por contribuir com o plantio de novas árvores, colaborando diretamente com a preservação do meio ambiente”, destacou o coordenador.