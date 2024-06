Aos 54 anos, viúvo há 4, Carlos Valentim se cansou de aplicativos de relacionamento e decidiu mudar de estratégia na busca por um novo amor: gastou R$ 40 mil para espalhar 50 outdoors em locais de grande movimento do RIo.O objetivo é acabar com a solteirice antes do Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12. “A minha meta é arrumar uma namorada antes do Dia dos Namorados, para não passar sozinho. Inclusive, eu reservei uma mesa em um restaurante na Zona Oeste. Se eu conseguir, até lá, eu vou ter o primeiro encontro com essa pessoa”, disse Carlos ao g1.

O empresário contou que, em aplicativos, não encontrou o perfil ideal. Por isso, resolveu investir em uma campanha dos próprios atributos. Pelo que ele conta, deu certo: “Pelos meus cálculos, 500 mulheres me procuraram. São 50 outdoors espalhados. E tem, outdoor na Avenida Brasil, no caso são 3 deles juntos, onde passam mais de 100 mil pessoas por dia.”