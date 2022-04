CTMO e Sebrae iniciam tratativa sobre nova oferta de cursos gratuitos

Reunião faz parte do projeto de Educação Profissional da Prefeitura de Votuporanga, e busca, através da ampliação da oferta de cursos, possibilitar um leque maior de oportunidades aos munícipes

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Sebrae-SP, já iniciaram as tratativas para a definição de uma nova grade de cursos gratuitos em 2022, por intermédio do CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”.

O objetivo é incrementar o Programa Municipal de Empreendedorismo, visando desenvolver competências necessárias. Nesta semana, estiveram reunidos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, e Carla Carina Bussoloti, analista de negócios do Sebrae/SP e gestora regional do Sebrae Aqui.

“O principal intuito desta reunião, que complementa outras já realizadas, inclusive com o Marcos Amâncio, gerente regional do Sebrae, foi discutir uma grade adequada, que venha ao encontro das necessidades de Votuporanga, abrangendo vários setores da economia e do empreendedorismo, desde tecnologia da informação, confecção, alimentação, até construção civil e economia criativa, dentre outros”, informou o secretário Rodrigo Beleza. Ele destaca ainda que ampliar a oferta de cursos é possibilitar um leque maior de oportunidades tanto para estudantes quanto para os munícipes em geral.