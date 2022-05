Criminosos fazem arrastão de furtos de cobre na região

Um verdadeiro arrastão de furtos de cobre tem sendo registrado nas últimas semanas, em Potirendaba (SP). Criminosos retiram material de linhas de ar condicionado, de transformadores de energia elétrica e até de válvulas de descarga.

Em um levantamento feito pela Gazeta do Interior, com base em denúncias feitas através do WhatsApp do jornal, dão conta de que, em duas semanas, pelo menos nove crimes foram cometidos na cidade. Infelizmente, em muitos deles as vítimas não procuraram a polícia, o que dificulta o esclarecimento dos casos.

Os estabelecimentos são lojas, supermercados, galerias, obras ainda em construção, propriedades rurais e até um Posto de Saúde do município. Os criminosos retiram o cobre de linhas de ar condicionado, fiação elétrica e até de transformadores de energia.

O alto valor do quilo do material é um dos atrativos para os criminosos, que, na grande maioria dos casos, são usuários que droga, que cometem o furto para sustentar o vício.

O dono de uma propriedade rural de Potirendaba conta que ficou sem energia elétrica após os criminosos furtarem todo o cobre de um transformador de energia elétrica do local. “Eu registrei o caso na polícia e acionei a companhia de energia para efetuar a substituição do equipamento, porém, o transtorno é muito grande”, relata a vítima que prefere não ser identificada.

A ousadia dos ladrões é tamanha que eles levaram ainda todas as linhas de ar condicionado e até as válvulas de descarga que estavam instaladas na parede de um supermercado do município. O comerciante que também prefere não ser identificado comenta que o prejuízo gira em torno dos R$ 4 mil.

“Eles tiveram a capacidade de quebrar o cano para retirar as válvulas. Além de todo o prejuízo financeiro, infelizmente tem a dor de cabeça de precisar correr atrás dos profissionais para executarem o serviço novamente, que havia acabado de ser feito”, conta.

De acordo com o delegado de Potirendaba, João Otávio Spaca, todos os crimes registrados na delegacia estão em investigação. “Nós já estamos investigando os casos e já temos alguns suspeitos em vista. Temos que levantar o máximo de informações para chegar nas pessoas certas e esclarecer os casos”, disse.