Criança engasgada é socorrida por policial rodoviária em Votuporanga

Na noite desta quarta-feira, (23), uma operação de resgate rápida e eficiente realizada na Base da Polícia Rodoviária de Votuporanga salvou a vida de um bebê de apenas 1,8 anos que estava engasgado. A família, em desespero, levou a criança desfalecida nos braços até a Base da Polícia Rodoviária de Votuporanga, localizada na rodovia Euclides da Cunha, onde foram prontamente atendidos pela policial feminina Cabo Viviana e um socorrista civil de Nhandeara, que estava no local.

Segundo relatos, o bebê sofreu uma crise de convulsão, e as manobras de reanimação foram essenciais para estabilizá-lo. A ação rápida da da policial feminina e do socorritsta foi crucial para o sucesso do resgate da criança. Após os primeiros socorros realizados no local, a criança foi encaminhada ao Mini Hospital do bairro Pozzobon, onde recebeu atendimento médico.

O socorrista Deivid, que participou do salvamento, expressou sua emoção ao relatar o ocorrido: “Fico grato por ter ajudado essa criança e a família. Sou pai e é impossível não se emocionar com essa situação”, destacou.

A agilidade e o preparo da equipe foram fundamentais para evitar uma tragédia, garantindo que o bebê receba os cuidados necessários em tempo hábil. A ação também destaca a importância de treinamentos de primeiros socorros, tanto para profissionais da Polícia quanto para a população em geral.