Criança e mulher ensanguentadas são encontradas na rodovia Euclides da Cunha

Um boletim de ocorrência envolvendo lesão corporal foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Jales no início da noite do último domingo, 19 de setembro, por volta das 19h20.

Policiais foram solicitados para comparecer na Rodovia Euclides da Cunha, SP-320. Quando chegaram ao local se depararam com uma mulher, que estava lesionada e ensanguentada.

A vítima também estava acompanhada com uma criança e relatou que mora em Urânia, veio na casa de um familiar em Jales e quando retornava de carro para Urânia acabou se desentendendo com o condutor do veículo. A mulher e a criança foram jogadas para fora do carro e ficaram na rodovia. A policia não conseguiu encontra-lo.

A mulher precisou ser encaminhada até a UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento de Jales e depois registrou boletim de ocorrência.