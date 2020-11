Criança de 3 anos que estava na garupa de moto morre em acidente

Uma criança de três anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois de um acidente de trânsito no bairro Residencial Gabriela, em Rio Preto, no sábado (21).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai da menina, um marmorista de 22 anos, conduzia a moto com a esposa na garupa e a vítima entre o casal, quando bateu o pedal do veículo na guia de sarjeta ao entrar na avenida José Piedade, fazendo com que todos caíssem. Eles ainda atingiram uma placa de sinalização. A criança não usava capacete.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e resgatou a menina até o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O casal foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte com escoriações.

O pai da vítima não tinha habilitação e a moto estava com a documentação atrasada, além de ter um registro de furto na Polícia Militar no ano de 2007. O veículo foi encaminhado para o pátio de Cedral.

Segundo o código de trânsito brasileiro, uma criança só pode ser levada como passageira em uma moto se tiver mais de 7 anos de idade. Além disso, mesmo com a idade permitida, é necessário que a criança tenha altura suficiente para apoiar as pernas e assim poder se equilibrar. A infração, nesse caso, é considerada gravíssima.