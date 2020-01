Motorista atropela mãe e filho e foge na região

Mãe e filho ficaram feridos após serem atropelados por um veículo no cruzamento da Avenida Libero de Almeida Silvares com a João Garcia Andreo, no bairro Coester, em Fernandópolis/SP.

Mãe e filho ficaram feridos após serem atropelados por um veiculo no cruzamento da Avenida Libero de Almeida Silvares com a João Garcia Andreo, no bairro Coester, em Fernandópolis/SP. O condutor do veículo não prestou socorro as vítimas e fugiu do local.

O fato foi registrado nesta quarta-feira (8) e um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar e Policia Civil. As vítimas estavam em moto Honda/Biz quando foram atingidos por um veiculo VW/Fox, cor preta, com final da placa 34, segundo relatou Juliana Furlaneto.

Ela e o filho sofreram diversos ferimentos pelo corpo e além da moto, registram danos matérias em um celular e um relógio. Eles foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

Juliana Furlaneto usou as redes sociais para pedir ajuda da população para identificar e denunciar o autor do atropelamento.

A polícia deve verificar se há câmeras instaladas no local do acidente.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com