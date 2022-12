Sorteio de casinhas da CDHU em Valentim acontece nesta segunda-feira

A partir das 13h desta segunda-feira (19/12), será realizado o sorteio das Unidades Habitacionais.

As pessoas que retiraram a senha devem comparecer na quadra da escola estadual “Prof. Cícero Usberti”, portando os documentos pessoais.

Toda ação é executada pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.

A partir do horário citado, as equipes estarão no local para esclarecer eventuais dúvidas.