Criança de 2 anos morre após ser picada por escorpião

Uma criança de dois anos morreu depois de ser picada por um escorpião em Severínia, na região de São José do Rio Preto (SP). O caso aconteceu no domingo (16).

De acordo com uma equipe do pronto-socorro da cidade, a criança estava brincando na calçada, na frente de casa, quando começou a chorar. A mãe, desesperada, levou o filho às pressas para o pronto-socorro, onde ele recebeu os primeiros socorros.

A equipe médica constatou que a criança estava com o veneno do animal no sangue e foi transferida imediatamente para a Santa Casa de Barretos (SP).

No local, as equipes tentaram salvar a criança, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos. O óbito foi confirmado no início da tarde desta terça-feira (18).

O corpo do menino será enterrado amanhã (19), às 10h, no Cemitério Municipal de Severínia.

