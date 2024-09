Prefeitura realiza provas objetivas de Concurso Público neste domingo no IFSP e CEM Faustino Pedroso

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Serão realizadas provas dos editais 2/2024 no Instituto Federal e 4/2024 no CEM “Professor Faustino Pedroso”; horários variam a depender do cargo pretendido

O próximo domingo (29/9), será dia de provas objetivas para os candidatos que se inscreveram nos editais 2/2024 (Cargos Operacionais) e 4/2024 (Agente Comunitário de Saúde) do Concurso Público da Prefeitura de Votuporanga. As avaliações serão realizadas nos períodos da manhã e tarde e em locais diferentes, a depender do cargo pretendido.

Os locais onde as provas serão realizadas no período da manhã, farão a abertura dos portões às 9h e o fechamento às 9h20. Já no período da tarde, os portões serão abertos às 14h e fechados às 14h20.

Edital 2/2024

As provas objetivas dos cargos deste edital serão realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

Na parte da manhã, será para inscritos nos cargos de Agente Operacional I (Serviços Gerais Masculino e Feminino), Agente Operacional VI (Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem), Agente Operacional VII (Direção Veicular), Agente Operacional X (Mecânica) e Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).

À tarde, a prova será para os cargos de Agente Operacional II (Vigilância Patrimonial), Agente Operacional V (Manutenção Hidráulica), Agente Operacional VI (Carpintaria / Alvenaria e Construção), Agente Operacional VII (Operação de Máquinas Leves) e Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I).

O Instituto Federal fica na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014 (Pozzobon).

Edital 4/2024

O edital 4/2024 também terá a realização de sua prova objetiva no dia 29 de setembro apenas no período da manhã, no CEM “Professor Faustino Pedroso”, para inscritos no cargo de Agente Comunitário de Saúde I (áreas 3 e 9). A escola fica localizada na Rua Vila Rica, nº 2.943 (San Remo).

Os candidatos deverão comparecer com, pelo menos, 30 minutos de antecedência do horário de abertura dos portões portando protocolo de inscrição, documento de identidade oficial e original com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. Após o fechamento dos portões ou quem não estiver portando os documentos e materiais exigidos, não será permitido entrada na sala de prova.

Para esclarecimento de dúvidas e detalhes completos de cada edital de convocação, os candidatos podem conferir diretamente no site da empresa organizadora, através do

https://indepac.selecao.net.br/