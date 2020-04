Covid-19: Decreto com novas determinações é publicado nesta quarta-feira e recomenda uso de máscara para quem precisar sair de casa

O Decreto Municipal nº 12.227, de 08 de abril de 2020, foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município.

O Prefeito João Dado determinou novas medidas, nesta quarta-feira (8/4), por meio do Decreto Municipal nº 12 227, de 08 de abril de 2020, que dá nova redação e acresce dispositivos no Decreto nº 12.174, de 21 de março de 2020, e alterações posteriores, que decretou novas medidas de proteção da Saúde Pública em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O documento foi divulgado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município e entra em vigor na data de sua publicação (8/4).