NOTÍCIA URGENTE: menino de três anos morre vítima da Dengue em Votuporanga

A reportagem do votunews.com.br traz uma triste notícia: a morte prematura de uma criança de apenas três anos de idade, vítima da Dengue em Votuporanga.

O pequeno Nícolas Henrique Silva de Lima, apenas 3 anos de idade, faleceu no início da madrugada desta terça-feira, dia 29, no Hospital Unimed em Votuporanga e o diagnóstico apontou como causa da morte Dengue grave.

O votunews teve acesso a Declaração de Óbito da criança e aponta, segundo os médicos, como causa da morte choque circulatório, extravasamento acentuado em cavidade e dengue grave.

A reportagem entrou em contato com os familiares do pequeno Nícolas, que informou que ele sofria de síndrome de Morsier – também chamada de displasia septo óptica, e começou a sentir-se mal na última quinta-feira, com febre, vômito e corpo mole. Os pais então procuraram o hospital, quando foi medicado e liberado. No último domingo, novamente Nícolas passou mal, sendo levado ao hospital, quando os exames apontaram que ele estava com dengue.

Mesmo com o acompanhamento médico, o quadro clínico se agravou, e a criança veio a óbito na madrugada desta terça-feira. O corpo do pequeno Nícolas foi transferido para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de São José do Rio Preto para exame necroscópico, sendo liberado nesta tarde para o velório aos familiares.

Nícolas era filho único de Jéssica Maira da Silva e Wanderson Henrique de Lima, deixou um irmão por parte de pai.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e o sepultamento ocorrerá às 18 horas, desta terça-feira, no Cemitério Municipal da vizinha cidade. Os familiares da criança residem no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde que informou que não recebeu a notificação do óbito.

Aos familiares, nossos sinceros sentimentos.

CRÉDITO: REPORTAGEM: VOTUNEWS