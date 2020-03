PREFEITURA ATENDE PEDIDO DE DANIEL DAVID E FARÁ DESINFECÇÃO DE CALÇADAS E RUAS AO REDOR DA SANTA CASA, UPA, AME E MINI HOSPITAL

Caminhões pipa da Saev Ambiental farão diariamente a lavagem com água e Hipoclorito de Sódio como mais uma ação de combate ao Coronavírus.

Atendendo com rapidez a solicitação do vereador Daniel David, a Prefeitura de Votuporanga e a SAEV Ambiental irão realizar a partir desta quarta-feira (25/3) uma ação que visa a desinfecção das ruas e calçadas em torno da Santa Casa, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e Mini Hospital do Pozzobon. Caminhões pipa da Autarquia farão diariamente a lavagem dos locais com uma solução à base de água e Hipoclorito de Sódio.

Segundo Daniel David, a limpeza e desinfecção iniciam amanhã às 6h e somam-se aos esforços para combater o novo Coronavírus (COVID-19) no município. Será usado para a lavagem um caminhão pipa com capacidade para 7.000 litros e o serviço que será feito diariamente, das 6h às 8h, por uma equipe especializada da SAEV Ambiental.

Na sessão ordinária da Câmara na última segunda-feira (23/3), Daniel David destacou a ação que vem em boa hora para proteger os pacientes e colaboradores, que diariamente frequentam as unidades de saúde. “Agradeço o prefeito João Dado, ao superintendente da Saev, Waldecy Bortoloti e ao superintendente adjunto Marcelo Zeitune por acatarem o pedido e colocarem em prática a iniciativa que deve colaborar para deixar o ambiente desses locais mais seguros e mais protegidos”, afirmou o vereador.

Outras cidades têm adotado a medida, como Fernandópolis, que iniciou o trabalho de desinfecção na última segunda-feira (23/3) por meio da Sabesp.