Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi homenageado nesta sexta-feira com a mais alta honraria da PM local

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, foi homenageado nesta sexta-feira (24/9) pelo mais antigo batalhão da Polícia Militar do noroeste paulista, o 17º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em São José do Rio Preto, que completa 57 anos de existência neste sábado, dia 25.

Carlão recebeu a medalha “Cinquentenário do 17º Batalhão da Polícia Militar do Interior” diretamente das mãos dos comandantes da corporação na cidade e região. Ao chegar na cerimônia, o presidente da Alesp teve a tropa apresentada e recebeu continência dos policiais presentes. Outros políticos e personalidades também foram homenageados.

“Estou muito honrado por ser agraciado pela medalha do cinquentenário do Batalhão, que neste sábado completa 57 anos. Fica aqui também minha gratidão, meu respeito e minha amizade à toda Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente aqui da minha região”, disse Carlão Pignatari, após a homenagem feita pelos policiais e o comando.

A medalha é oferecida a todos que auxiliaram as operações da Polícia Militar no último ano. O presidente da Assembleia Legislativa paulista sempre atuou ao lado dos policiais militares. Nos últimos dois meses, por exemplo, intermediou o convênio de mais de 50 municípios do noroeste paulista para implementação da Atividade Delegada.

Com o convênio junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública, os policiais têm a chance de aumentar a sua renda. Eles são autorizados a trabalhar em seus dias de folga, fardados, com viaturas e acessórios que utilizam em suas funções diárias, nas áreas de interesse da sociedade e de acordo com planejamento e necessidades de cada cidade.

“Temos que continuar trabalhando e honrando a todas as boas forças de segurança do nosso Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Técnico-Científica, entre outros. Agradeço a cada um dos profissionais, que tem essa importante missão de defender as nossas vidas. Parabéns a todos e também ao comando da Polícia Militar na nossa região”, disse Carlão Pignatari.