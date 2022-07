Expo Show atrai caravanas e fãs de vários estados para Votuporanga

Festa com portões abertos e grandes atrações vai movimentar os setores de turismo e hotelaria da cidade durante os quatro dias

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e até Santa Catarina. Milhares de pessoas de todos esses estados e, é claro, de São Paulo e região, já confirmaram presença na Expo Show Votuporanga 2022, de 5 a 8 de agosto, com entrada gratuita todos os dias.

Na região, por exemplo, já há caravanas confirmadas em Nhandeara, Pontes Gestal, Américo de Campos e Fernandópolis. Vans e ônibus serão lotados por pessoas que querem curtir a festa sem se preocupar em dirigir.

Mas tem gente de mais longe que também já confirmou presença. É o caso de Diego Rodrigues e sua esposa Cassia Regina, que irão percorrer 269km, de Dracena (região de Presidente Prudente) a Votuporanga para assistirem o show de Luan Santana no dia 6 de agosto, um sábado.

“A minha esposa gosta muito das músicas do Luan Santana e ela sempre teve muita vontade de acompanhar a um show dele para saber como que é a apresentação e conhecer ele. Então vimos no site do Luan Santana que ele estaria em Votuporanga, que é o lugar mais próximo para nós, então decidimos ir para matar essa vontade dela”, contou Diego.

Para acompanhar o evento, Diego, que é atendente de uma conveniência, conseguiu uma folga no seu emprego e deve sair de Dracena, junto com a esposa, por volta das 10h com destino a Votuporanga. “Vamos sair cedo para poder conhecer a cidade, visitar os pontos turísticos de Votuporanga e passear um pouco”, completou.

Mas quem pensa que eles virão de longe nem imagina o quanto a Isabel F. Souza terá que viajar. Serão cerca de 14 horas de trânsito, de Florianópolis/SC até Votuporanga, para também realizar o sonho de conhecer Luan Santana mais de perto. “Vi que ia ter o show aí e me organizei para ir. Vai ser top”, disse a fã.

As vendas on-line de permanentes e Áreas Vip revelam também a presença de pessoas de Uberlândia/MG, Três Lagos/MS, Bauru/SP, Birigui/SP, Pirangi/SP e muitas outras cidades.

“Cultura e Turismo geram empregos e renda, tendo um impacto direto na economia do município e no que chamamos de economia criativa. Então fazer eventos e criar incentivos para que os produtores culturais façam o seu trabalho é extremamente importante. Os setores de Cultura e Turismo foram extremamente massacrados durante a pandemia e eles precisam agora desse incentivo”, afirmou a secretária de Turismo, Janaína Silva.

Social

Além da questão econômica, o trabalho social também tem presença marcante na Expo Show. O evento irá arrecadar alimentos e sortear um carro 0km em prol de 34 entidades assistenciais do município.

Toda essa movimentação econômica e social será acompanhada de muita música boa. No palco principal irão se apresentar as duplas Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Gian & Giovani, além do cantor Luan Santana. Haverá ainda atrações regionais no palco 2, um parque de última geração e também uma mega praça de alimentação, assim como expositores de grandes empresas.