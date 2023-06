COSMORAMA ESTÁ DE LUTO: falece a professora e ministra da Igreja Católica Simone Borges

A vizinha cidade de Cosmorama está de luto. A querida população acordou nesta sexta-feira, com uma triste notícia. A morte da conhecida e carismática professora da rede municipal de ensino, Simone Borges, aos 46 anos de idade.

Vítima de infarto fulminante, Simone era muito querida na cidade, onde também exercia a função de Ministra Extraordinária da Sagrada Comunhão da Paróquia Santo Antônio de Cosmorama. Simone era professora da “Escola Municipal Ana Maria Segura” e, em razão de seu falecimento, o padre Silvio – responsável pela Paróquia Santo Antônio, cancelou a tradicional quermesse que seria realizada neste sábado, na praça central de Cosmorama. “Por motivo de luto, a quermesse que seria realizada neste sábado, foi cancela. Simone, por muitos anos, se dedicava em diversas pastorais e movimentos da Igreja, sempre foi muita amada e querida por todos”, lamentou o padre Silvio.

Simone Borges era casada com Lúcio, deixa três filhos, sendo um deles recém-nascido de apenas dois meses de vida. O seu corpo será velado no Ginásio Municipal de Cosmorama, a partir das 14 horas, desta sexta-feira, e o sepultamento ocorrerá às 9 horas, deste sábado, no Cemitério Municipal da vizinha cidade.

