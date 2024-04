PERDA: falece a senhora Sirlei Aparecida Siqueira de Amorin, aos 62 anos de idade

Faleceu no último sábado (30.mar), a auxiliar de cozinha Sirlei Aparecida Siqueira de Amorin, aos 62 anos. Natural de Américo de Campos/SP, residia no bairro Vale do Sol, em Votuporanga/SP.

Vítima de sepcemia, Sra. Sirlei deixou os filhos: Danubia e Danilo; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 10h, no domingo (31), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Diário de Votuporanga