Crianças desaparecidas no Guarujá são encontradas mortas em praia

As duas crianças de 11 e 12 anos desaparecidas após entrarem sozinhas no mar foram encontradas sem vida por pessoas que passavam pela Praia da Enseada, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, nesta segunda-feira (1°/4).

Um dos corpos foi achado nas pedras do canto das tartarugas na região e o outro, visto boiando em direção ao Restaurante Dati, na beira da mesma praia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate foi acionada e utilizou uma moto aquática para retirar os corpos da água. As buscas ainda contaram com auxílio da Polícia Militar.

As vítimas, de 11 e 12 anos, desapareceram na noite do último domingo (31/3), ao entrarem no mar sozinhas, na Praia das Pitangueiras, também na cidade. De acordo com testemunhas, quatro crianças foram vistas chegando ao local de bicicleta e entrando na água desacompanhadas de adultos. Apenas duas retornaram à areia.

Um deles tinha 9 anos e era sobrinho das duas vítimas. O garoto teria ajudado na investigação fornecendo informações sobre os tios e os respectivos familiares.