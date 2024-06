Corredor polar fará temperatura despencar no fim de semana

A chegada de uma frente fria fará as temperaturas do estado de São Paulo farra as temperaturas cair de forma recorde nos próximos dias.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que o fim de semana começa com uma temperatura amena no início de sábado, que deverá cair ao longo do dia e alcançar 15°C à noite. O frio deverá persistir até a terça-feira (2/7), alancando o dia mais frio previsto para a segunda-feira (1°/7), que tem previsão de mínima de 11°C e máxima de 19°C.

A tendência de frio se expande para todo o estado, com temperaturas mais baixas previstas para o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba.

Além das baixas temperaturas, o Inmet também sinaliza para o aumento da umidade. A partir de sábado (29/6), há previsão de chuva em quase todo interior de São Paulo, exceto na região de Franca. Na capital, a probabilidade de chuva é alta para todo o fim de semana.

Corredor polar

A queda nas temperaturas é resultado da chegada de uma frente fria denominada de corredor polar, que chega nas próximas semanas em toda região central do país. A massa tem origem na Patagônia e o interior da América do Sul e traz o frio intenso e úmido para o Brasil.

Além de São Paulo, a massa de ar frio irá afetar outras capitais, como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. As previsões mais frias ficam para a região sul do Brasil.

Apesar da chegada da frente fria, a previsão no Inmet é que o inverno deste ano terá temperaturas mais altas que os anos anteriores.