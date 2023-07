Prefeito Jorge Seba recebe Conselho de Pastores para discutir ações em prol de Votuporanga

Propostas e projetos são apresentados durante visita do Conselho de Pastores ao gabinete do prefeito

O prefeito Jorge Seba abriu as portas de seu gabinete para receber uma importante comitiva nesta semana. O Conselho de Pastores, composto pelo Pastor Presidente Ademar e seu filho, Pastor Lucas, da igreja Novo Tempo Church, juntamente com o amigo Miltinho e o Apóstolo Saul, do Ministério Shekinah IES, e outros membros, compareceram ao encontro com o objetivo de apresentar propostas e projetos voltados para a comunidade evangélica de Votuporanga.

Durante a reunião, que foi marcada por momentos de troca de experiências e diálogo franco, os representantes religiosos compartilharam diversas ações já desenvolvidas em prol da cidade e destacaram os planos futuros para fortalecer ainda mais a comunidade evangélica. A visita do Conselho de Pastores ao prefeito Jorge Seba demonstra a importância do trabalho conjunto entre a administração municipal e as instituições religiosas na busca por um desenvolvimento social abrangente e inclusivo.

O prefeito Jorge Seba expressou sua satisfação em receber os líderes religiosos e ressaltou a relevância dessa parceria para o progresso de Votuporanga. Durante sua fala, o prefeito destacou o compromisso de sua gestão em atender as demandas da população evangélica, buscando promover a igualdade de oportunidades e o bem-estar de todos os cidadãos.

“Valorizamos a diversidade religiosa e entendemos a importância da participação ativa da comunidade evangélica na construção de uma cidade melhor. Estamos comprometidos em trabalhar em conjunto, ouvindo suas necessidades e promovendo ações que beneficiem não apenas os membros dessa comunidade, mas toda a população votuporanguense”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

O encontro reforçou o compromisso da administração municipal em garantir a liberdade religiosa e o respeito às diferentes crenças presentes em Votuporanga. O prefeito Jorge Seba assegurou que todas as demandas apresentadas pelo Conselho de Pastores serão avaliadas com atenção e consideração, visando a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva e acolhedora.

A visita do Conselho de Pastores ao gabinete do prefeito Jorge Seba foi um importante passo para fortalecer os laços entre a administração municipal e a comunidade evangélica, evidenciando a disposição e o empenho de ambas as partes em trabalhar juntas em prol do desenvolvimento de Votuporanga. A expectativa é que essa parceria resulte em ações concretas e efetivas que beneficiem toda a população e promovam a harmonia entre as diferentes esferas da sociedade. votumais