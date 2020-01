Corpo de morador de rua é encontrado em Rio Preto

O corpo de um morador de rua foi encontrado na manhã deste sábado (18), no bairro Vila Maceno, em São José do Rio Preto/SP. Ele estava deitado em cima de uma cama improvisada, feita com papelão. O nome e a idade dele não foram divulgados.

Não havia sinais de violência, mesmo assim, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto para verificação da causa da morte.

Segundo o informações da Polícia Militar, o morador de rua dormia ao lado de uma barraca de frutas, acompanhado de um cão de estimação.

O delegado de plantão, Roberval Macedo, esteve no local onde o corpo foi encontrado e determinou a elaboração de um boletim de ocorrência de morte suspeita. Um inquérito policial deve ser aberto nesta segunda-feira (20).

