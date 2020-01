Início alviverde e dupla com Túlio Maravilha: os primeiros passos de Luan até chegar ao Corinthians

O novo reforço do Timão começou como muitos garotos no Brasil: jogando futsal. Até que um dia, incentivado pelo professor Ademir Corrêa Júnior, Luan fez um teste no futebol de campo e passou a representar o Tanabi Esporte Clube, time verde e branco, que já teve o paraguaio Cabañas como centroavante.

– A gente sabia que ele jogava bem, até que eu disse para ele: “Se você jogar o que você joga no futsal, você vai explodir” – relembra o professor.

Na primeira experiência como atleta profissional em 2012, Luan disputou a Segundona do Paulista pelo Tanabi – equivalente à quarta divisão do estadual. O jovem precisou morar embaixo das arquibancadas alviverdes do estádio municipal Alberto Victolo, conhecido como Albertão. Luan chegou a formar dupla de ataque com Túlio Maravilha.

Mas antes que o torcedor corintiano mais supersticioso possa achar que a passagem de Luan por um clube alviverde pode ser uma mancha na carreira do jogador, vale lembrar que no mesmo gramado em Tanabi, Edilson Capetinha foi revelado para o futebol brasileiro, no qual deu muitas alegrias ao torcedor do Timão.