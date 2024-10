Corpo de jovem de 16 anos é liberado para sepultamento após confirmação de identidade

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) liberou o corpo da adolescente Giovana Pereira Caetano de Almeida, de 16 anos, para o sepultamento. A liberação ocorreu após o exame necropapiloscópico confirmar que as impressões digitais encontradas nos restos mortais são da vítima.

Giovana desapareceu em dezembro de 2023 e seu corpo foi encontrado enterrado em um sítio rural em Nova Granada (SP) no dia 28 de agosto. A polícia realizou um exame necropapiloscópico para confirmar a identidade da vítima, comparando as impressões digitais encontradas com as colhidas quando Giovana pediu a confecção do seu Registro Geral (RG).

O delegado André Amorim, responsável pelas investigações, informou que pretende ouvir novamente todos os envolvidos no caso. Outros dois delegados já participaram do inquérito, Ericson Salles Abufari e Dimitrius Coelho.

Ainda não há informações sobre quando o corpo de Giovana será sepultado. A família da vítima aguarda a conclusão das investigações para dar um adeus a filha.