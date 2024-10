Coronel Fábio Candido é eleito o 40º prefeito de Rio Preto

Rio Preto escolheu neste domingo, 27, o Coronel Fábio Candido (PL), da Coligação ‘Rio Preto de Verde e Amarelo’, seu 40º prefeito. Foi a quarta vez na história política da cidade que a eleição do novo comandante do Executivo aconteceu no 2º turno.

Com 81,33% das urnas apuradas, Coronel Fábio está matematicamente eleito com 99.969 votos (60,45%).

Já Itamar Borges (MDB), da Coligação ‘Rio Preto Pra Todos, Pra Frente e Pra Já!’, tem 65.397 votos (39,55%) até o momento.

Coronel Fábio terá como vice-prefeito o advogado Fábio Marcondes, que tem mandato como vereador até o final deste ano. Gazeta de Rio Preto