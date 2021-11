Escolas municipais do Pacaembu e do São João recebem ampliações para abertura de 200 novas vagas

Unidades de educação infantil são algumas das obras em andamento que a Prefeitura executa atualmente

Entre as mais de dez obras que a Prefeitura de Votuporanga executa, atualmente, estão duas unidades escolares de educação infantil: o Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu; e o Cemei Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”, no bairro São João. As duas estão sendo ampliadas para abrir cerca de 240 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter, do secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto, e do engenheiro fiscal da obra, Gustavo Amaral, visitaram as duas obras na manhã desta quinta-feira (25/11). “No ‘Vandira’ estamos quase dobrando a área de construção da escola e no ‘Mercedes’, além de construirmos novas salas de aula também estamos reformando as dependências administrativas de forma a oferecer melhores condições de trabalho também para os profissionais que lá trabalham”, disse o prefeito.

Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”

O Cemei do bairro Pacaembu ganhará mais quatro salas de aula que resultarão na abertura de turmas do Pré I e Pré II, que até então a escola não oferecia. Serão 100 novas vagas para crianças de 4 e 5 anos, entre turmas da manhã e da tarde, para completar o ciclo da Educação Infantil na unidade, que passará a contar com Berçário I e II, Maternal I e II e Pré I e II.

Estão sendo investidos cerca de R$ 1.373.248,74 de recursos próprios na obra que está em fase de alvenaria, com cerca de 10% dos trabalhos executados.

Cemei Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”

O Cemei do bairro São João também será ampliado, passando dos atuais 733 para 1.017 m². Nesta escola, após conclusão da obra, serão abertas mais 140 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos.

Entre as melhorias estão previstas a construção de três amplas novas salas de aula, bem como vestiários de alunos (masculino e feminino) e sanitários adaptados para pessoas com necessidades especiais (masculino e feminino). Também consta na obra, reforma e adequação da cozinha, lavanderia, lactário, rouparia, amamentação, depósito de matérias de limpeza e sanitários, além de pintura em geral. Serão ampliados o setor administrativo, sala do maternal, pátio e refeitório, além da criação de cinco solários em salas de aulas existentes para melhoria das atividades de recreação das crianças.

Com investimento de R$ 1.114.207,27 de recursos próprios, a obra também está em fase de alvenaria, seguindo para etapa da laje, com cerca de 20% do cronograma executados.