Coronel Fábio Candido define três membros da equipe de transição

Nomes foram anunciados durante entrevista coletiva após a confirmação da vitória, na noite de domingo (27)

O prefeito eleito de Rio Preto, coronel Fábio Candido (PL), anunciou, durante entrevista coletiva concedida no noite de domingo (27), após a confirmação da vitória nas urnas, três nomes que irão compor a equipe de transição de governo. Os trabalhos devem iniciar nos próximos dias.

“Nós já temos o nosso grupo de técnicos para fazer toda a administração no próximo governo. Temos que abrir a caixa preta da administração atual para que o nosso grupo possa verificar aquilo que tenha que ser melhorado, e são muitas as coisas que tem que ser melhoradas, para que logo no primeiro dia de janeiro a gente inicie um forte trabalho de 100. Nesse período já queremos dar uma nova cara a Rio Preto”, afirmou coronel Fábio Candido.

Maíra Moraes, estrategista de campanha, e o vice-prefeito eleito Fábio Marcondes (PL) já foram confirmados. Eles serão chefiados por Rodrigo Carmona, que foi membro da campanha e braço direito do candidato eleito.

O acompanhamento do processo de transição de governo será feito pelo promotor Sérgio Clementino. Por meio de ofício, o Ministério Público (MP) solicitou que o prefeito tomasse providências iniciais para a preparação da mudança de governo, além de uma série de informações.

O decreto assinado pelo prefeito Edinho Araújo (MDB), em agosto, já nomeou os membros do atual governo para passar todas as informações para o futuro prefeito. A comissão será formada pelos secretários de Administração, José Fábio Gazzola Herédia, da Fazenda, Martinho Ravazzi, sob a presidência do procurador-geral do município, Luís Roberto Thiesi.

No documento, Edinho ainda autoriza os membros da comissão de transição a solicitar informações de outras pastas para repassar. “Ficam autorizados a requisitar documentos de outras Pastas no cumprimento de suas atribuições, quando necessário”, diz trecho do decreto. – Gazeta de Rio Preto