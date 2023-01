Vereador Thiago Gualberto reitera pedido para diminuir a fila de espera de exames de imagem e de catarata da rede municipal de saúde

O vereador Thiago Gualberto apresentou durante a 32ª sessão ordinária desta segunda-feira (30/01), a Indicação N.º 49/2023 em que reitera o pedido para que a Prefeitura de Votuporanga promova ações que busquem diminuir a fila de exames na rede pública municipal de saúde.

Em especial para atender quem espera por exames de imagem e por exames de catarata, que têm gerado muitas manifestações e reclamações de moradores ao vereadores por conta da demora.

Em sua justificativa, o vereador aponta que compete a Casa Legislativa buscar soluções em parceria com o Poder Executivo, vislumbrando a melhoria na qualidade dos serviços públicos relacionados à saúde da comunidade.

Nesse contexto, o vereador sugeriu alternativas para pacientes que estão há anos esperando para fazer exames e assim prosseguir com o diagnóstico e tratamento adequado de seus problemas de saúde. “Porém, pela demora, esses problemas se agravam, gerando diversos transtornos”, destaca.

Em seu pedido, Thiago também afirma que existem cotas do SUS (Sistema único de Saúde) para a realização desses exames, e que, a oferta é muito menor que a demanda, o que acaba acarretando nessa demora. “É necessário que haja ações por parte do poder público para atender essa necessidade, pois, o paciente sem diagnóstico e tratamento adequado, lota as unidades de pronto atendimento em busca de tratamentos paliativos que não resolverão seus problemas de saúde, gerando mais gastos e sufocando essas unidades”.

O parlamentar ressalta em seus argumentos que essa medida permitirá uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público Municipal.